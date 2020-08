Tech: os 4 gadgets mais interessantes do mês de agosto

Som mais espacial

A caixa de som Echo Studio, da Amazon (R$ 1.700), é a primeira smart speaker compatível com os padrões Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Isso significa que, quando você ouve músicas gravadas num desses formatos (que já estão disponíveis nos serviços de streaming Tidal e Deezer, mas ainda não no Spotify), a caixa também dispara som contra o teto da sala – ela tem um alto-falante só para isso. Aí, as ondas sonoras refletem na parede e voltam para os seus ouvidos. Isso cria a sensação de que existe uma caixa de som acima de você e deixa a música “maior” e mais envolvente.

Tudo à mão

Continua após a publicidade

Além da tela principal, de 15 polegadas, o Asus Zephyr Duo (US$ 3.000) tem uma segunda: a ScreenPad Plus, que mede 10×30 cm e é sensível ao toque. Você pode colocar ali as janelas que quiser, mas ela é especialmente útil para quem trabalha com foto ou ilustração: dá para deixar as ferramentas dos softwares ao alcance das mãos, sem obstruir a visualização do trabalho na tela principal.

Virtual e aumentada

O XRSpace Manova (US$ 600) é um capacete de realidade virtual que também inclui realidade aumentada – pois tem duas microcâmeras que capturam imagens do recinto onde você está. A ideia é misturar os dois tipos de realidade num mundo virtual chamado Manova, ainda em desenvolvimento (o projeto é liderado pelo ex-presidente da HTC, que fabrica os capacetes de realidade virtual mais avançados do mercado).

A bicicleta elétrica Vela 2 mantém as qualidades da primeira versão (é leve, discreta e tem bastante autonomia, até 60 km) e traz como novidades o freio regenerativo, que recupera energia para carregar a bateria, e a conexão à internet: ela tem um aplicativo com rastreador GPS e bloqueador eletromagnético, para travar as rodas em caso de furto. Mas ela também tem um defeito: é ainda mais cara que a antecessora. Custa R$ 6.890 (mais R$ 50 mensais para usar o GPS e o serviço de bloqueio remoto).