Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto

Um Walkman em 2024

Depois de todo o hype em torno do vinil, chegou a vez do cassete. O tocador portátil CP13, da marca chinesa Fiio, é uma releitura moderna dos Walkmen dos anos 1980: um toca-fitas de bolso com saída para fones de ouvido (com fio).

É feito de alumínio e pesa 310 gramas. Sua única concessão à modernidade está na bateria, que é de lítio e dura 13 horas (para recarregá-la, basta conectar um cabo USB ao aparelho). O tocador é vendido em quatro cores, e custa R$ 930 no AliExpress.

Com ou sem pilha

O mouse sem fio Logitech G309 usa uma pilha alcalina comum, AA. Mas, se você comprar o mousepad Powerplay, também da Logitech, não precisa dela: o pad transfere energia, sem fio, para alimentar o mouse.

A vantagem disso é que, além de nunca precisar trocar pilhas ou recarregar baterias, o mouse fica mais leve: cai de 86 gramas (com a pilha) para 68 gramas, o que o torna ideal para games. Ele aceita conexão Bluetooth ou Lightspeed, e custa US$ 79; o mousepad sai por US$ 120.

IA que grava

O pingente Limitless captura tudo o que você e as outras pessoas dizem durante as reuniões. Depois, você pode consultar as transcrições no seu computador e também fazer perguntas bem específicas sobre elas (“o que eu combinei com a Fulana sobre o projeto X na reunião de terça?”, por exemplo), com as respostas sendo geradas por IA.

O Limitless usa uma bateria recarregável que dura 100 horas, e seu software é compatível com PC e Mac. O gadget está sendo lançado nos EUA por US$ 99 – mais uma mensalidade de US$ 20 pelo uso do serviço de IA.

Um híbrido de 1.800 cavalos

Os carros da Bugatti são conhecidos pelos grandes motores a combustão. Mas no Tourbillon, seu primeiro híbrido, a marca foi ainda mais radical. Ele combina um motor a gasolina, com 16 cilindros, e três motores elétricos (dois nas rodas dianteiras e um no eixo traseiro).

O resultado são 1.800 CV, quase o dobro da potência de um carro de Fórmula 1 – e o suficiente para alcançar assustadores 445 km/h. 250 unidades do Tourbillion serão fabricadas, a US$ 4 milhões cada.

