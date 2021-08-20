Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto

A pulseira da Amazon, uma carteira para criptomoedas, o biofertilizante de bactérias - e um robô chinês 97% mais barato que o americano

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2021, 07h57
Foto do robô quadrúpede Go1.
 (Unitree Robotics/Reprodução)
Continua após publicidade
Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto Priorizar nos meus resultados Google

Quase igual – e 97% mais barato

O robô quadrúpede Go1 anda, corre, desvia de obstáculos, carrega até 3 kg nas costas, é capaz de seguir uma pessoa – e também pode ser guiado por controle remoto. Tem cinco câmeras, sensores ultrassônicos, CPU de 16 núcleos, inteligência artificial. Ou seja, é bem parecido com o robô Spot, da Boston Dynamics. Mas com uma grande diferença: o Go1, da chinesa Unitree Robotics, custa US$ 2.700, contra US$ 74 mil cobrados pelo Spot.

Foto da pulseira Amazon Halo, com destaque para o detalhe na parte de trás.
(Amazon/Reprodução)
Continua após a publicidade

A (invasiva) pulseira da Amazon

Ela se chama Amazon Halo, custa US$ 100 e tem as funções normais de fitness band, como contar calorias queimadas e medir a frequência cardíaca. Mas vai além: também ouve tudo o que você fala (segundo a Amazon, é para medir o seu estado emocional a partir do tom de voz) e vem com um app que usa a câmera do seu celular para criar um mapa 3D do seu corpo e medir o nível de gordura.

Siga
Continua após a publicidade
Foto da carteira eletrônica D’Cent.
(‎IoTrust/Reprodução)

Uma carteira para criptomoedas

Continua após a publicidade

Você pode guardar criptomoedas no computador, celular ou até impressas num pedaço de papel. Mas os apps podem ser hackeados;  e o papel pode molhar, queimar ou se perder. A carteira eletrônica D’Cent promete uma solução melhor: ela é criptografada, isolada da internet e protegida com a sua impressão digital. Custa US$ 119.

Foto de uma caixa do biofertilizante ProveN.
(Pivot Bio/Reprodução)
Continua após a publicidade

O fertilizante de bactérias

O biofertilizante ProveN é feito com uma versão geneticamente modificada da bactéria KV137, que já existe naturalmente no solo. Com a alteração, ela se tornou capaz de extrair nitrogênio do ar e “fixá-lo” no solo – onde as plantas conseguem absorvê-lo. Segundo a empresa americana Pivot Bio, criadora do produto, ele é mais ecológico (os fertilizantes comuns, de nitrogênio sintético, acabam se infiltrando em lençóis freáticos e mananciais de rios) e barato: custa US$ 20 por acre, contra US$ 100 dos fertilizantes químicos, e pode ser usado em lavouras de milho, trigo, centeio e arroz.

Publicidade
TAGS:
Amazon
Gadgets
robô
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).