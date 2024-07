Tech: os 4 produtos mais interessantes de julho

De olhos no Vision Pro

A câmera URSA Cine Immersive, da marca Blackmagic, grava vídeos para o Vision Pro, o headset de realidade virtual/aumentada da Apple. Por isso ela tem duas lentes – a soma delas permite captar imagens em três dimensões, como os olhos humanos.

A URSA grava em resolução 8K, a 90 quadros por segundo. É um modelo profissional, caro (o preço ainda não foi revelado). A ideia é que ela seja usada por criadores de conteúdo, que poderão lançar filmes imersivos para o Vision Pro.

Quatro trilhões

É a quantidade de circuitos do processador WSE-3 (Wafer Scale Engine 3), desenvolvido pela empresa americana Cerebras. É muito mais do que qualquer outro – o Apple M3 Max, o chip mais avançado do mercado, tem 92 bilhões.

O Cerebras é muito maior do que as CPUs tradicionais (ele tem mais ou menos o tamanho de um prato), e possui 900 mil núcleos de processamento. Foi criado para computar tarefas de IA, em datacenters. Seu preço não foi divulgado, mas estima-se que fique em torno de US$ 3 milhões.

Starlink portátil

A empresa de internet via satélite Starlink apresentou uma nova antena, que se chama Mini e é bem menor do que a atual: tem o tamanho de um laptop, e pesa apenas 1,1 kg. Além disso, ela já vem com roteador Wi-Fi embutido (a antena Starlink tradicional requer um roteador separado).

Segundo a empresa, a nova antena alcança velocidades acima de 100 Mbps – e consome 40 watts, podendo ser alimentada por um power bank. O produto já começou a ser oferecido para alguns assinantes do serviço nos EUA, por US$ 599.

O dobro do tempo

O Steam Deck tem feito sucesso, e ganhou uma série de concorrentes. Mas todos os PCs gamer de mão têm um problema: a bateria dura pouco. O ROG Ally X, da Asus, é o primeiro que promete resolver isso.

Sua bateria tem capacidade de 80 Wh, o dobro das atuais – e, por isso, pode alcançar até 4h de autonomia (com o processamento no máximo). Ele pesa 678 gramas e vem com processador AMD Ryzen Z1 Extreme, 24 GB de RAM e SSD de 1 TB (expansível). Vai custar US$ 799.

