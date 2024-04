Tech: os 4 produtos mais interessantes de março

Um Mac de 13 cm

O Retro AM01, da marca chinesa Ayaneo, parece uma miniatura do primeiro Macintosh, lançado em 1984. É quase isso: na verdade, trata-se de um micro PC que roda Windows e mede 13 x 13 x 6 cm.

Ele vem com processador AMD Ryzen 3 ou 7, até 32 GB de memória RAM e SSD de até 1 terabyte. Tem saída HDMI, para plugar um monitor, e cinco portas USB. Vai custar de US$ 199 a US$ 459 nos EUA. A Apple não deve ter gostado muito da “homenagem” – mas, por enquanto, não fez nada a respeito.

Silêncio abissal

Os carros elétricos já são muito mais silenciosos que os convencionais. Mas o ET9, da montadora chinesa NIO, leva isso ao extremo: tem um sistema que capta os ruídos dentro da cabine e gera ondas sonoras opostas, que são reproduzidas por 23 alto-falantes.

Continua após a publicidade

É a mesma tecnologia usada nos fones de ouvido com noise canceling, e anula os barulhos vindos das rodas do carro – que parece flutuar sobre o chão. O ET9 tem 700 cavalos de potência, e custa o equivalente a R$ 555 mil na China.

Tato virtual

As luvas Haptx G1 são preenchidas com ar comprimido, cujo movimento é controlado de forma precisa – elas têm 270 “atuadores táteis” e um sistema de tendões, que impõem resistência aos movimentos das suas mãos.

Isso permite reproduzir sensações físicas, como de pegar objetos e tocar texturas (fazer carinho em um gato, por exemplo), em experiências de realidade virtual. As luvas custam US$ 5.495 o par, e exigem que você vista o Airpack, essa mochila da foto – que abriga um compressor de ar.

Continua após a publicidade

Uma polegada

É o tamanho do sensor da câmera principal do novo smartphone Xiaomi 14 Ultra. Isso permite capturar mais luz, e promete alta qualidade de imagem (é o dobro do tamanho do sensor do iPhone 15 Pro Max).

Além do celular, que vem com lentes Leica, a Xiaomi também vai vender o Photography Kit, um acessório que transforma o smartphone em câmera, com botões físicos e melhor empunhadura. O 14 Ultra já está à venda na China, pelo equivalente a US$ 900.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram