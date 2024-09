Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro

Carne em 3 minutos

Essa é a promessa da churrasqueira Perfecta AI Grill, que usa raios infravermelhos para assar carne, peixe ou frango. Basta inserir o alimento nessa abertura vertical no meio da máquina, cujo sistema de cozimento alcança 530 oC. Não é necessário virar a carne, e a Perfecta desliga automaticamente assim que a peça está no ponto (ela calcula isso medindo a espessura e a temperatura do bife). O lançamento está prometido para o final deste ano, por US$ 3.500.

Um céu artificial

A lâmpada P20 Rooflight, da marca chinesa Yeelight, promete simular perfeitamente a luz natural – criando a ilusão de que o teto possui aberturas para o céu.

Ela consegue fazer isso porque tem uma película interna que interfere com a luz, provocando a chamada dispersão de Rayleigh: um fenômeno que acontece naturalmente quando os fótons batem nas moléculas dos gases presentes na atmosfera, dando ao céu sua cor azul.

A lâmpada já está à venda na China, pelo equivalente a US$ 1.000.

Força extra

A calça Arc’teryx MO/GO tem dois motores elétricos, que ficam acoplados às pernas e ajudam a vencer obstáculos durante trilhas: segundo o fabricante, o sistema aumenta em 40% a força do quadríceps (o principal músculo da coxa).

Ele detecta automaticamente os movimentos do usuário, e aciona os motores quando necessário. Sua bateria dura até 3 horas de subidas – e recupera parte da energia quando você está descendo. O mecanismo é destacável, e a calça pode ser lavada normalmente. Ela será lançada em 2025, por US$ 4.500.

Natação com dados

Os óculos de natação Holoswim AR 2 Pro (US$ 170) coletam e exibem dados como a distância percorrida, quantidade e ritmo das braçadas, velocidade média e total de calorias queimadas. Essas informações são projetadas numa telinha embutida sob a lente direita.

Os óculos têm um revestimento especial e, de acordo com o fabricante, não embaçam. Eles têm um aplicativo próprio (cujo uso não requer assinatura mensal), mas também sincronizam os dados com o app Strava ou com o Apple Watch.

