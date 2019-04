Tech: os 4 produtos mais interessantes do mês de maio

Galeria de arte

O Meural Canvas parece um quadro qualquer, com 120×50 cm e moldura de madeira. Mas é uma tela de LCD do tipo IPS (in-plane switching), imune a reflexos, que tem conexão Wi-Fi e baixa pinturas de um acervo com milhares de opções, que incluem Da Vinci, Monet, Van Gogh, Delacroix e Mondrian. Custa US$ 600, mais assinatura anual de US$ 50.

Militar e esportivo

O Casio WSD-F30 é o primeiro smartwatch a receber a certificação MIL-810, do exército americano, que garante resistência à água, impactos e temperaturas extremas. Também tem seu próprio GPS, com mapas do mundo inteiro, bateria que dura três dias a um mês, e várias outras funções (altímetro, barômetro, tabela de marés, amanhecer/anoitecer, consumo calórico). Pode ser usado para escalar, esquiar, pedalar, correr, surfar – ou praticamente qualquer outra atividade. Custa US$ 640.

Terraço bluetooth

A churrasqueira Weber Pulse 2000 foi projetada para uso em terraço de apartamento – e por isso é elétrica e tem um abafador que reduz a quantidade de fumaça. Mas o mais interessante é o sistema iGrill: a máquina monitora a temperatura de cada pedaço de carne e avisa, no seu smartphone, quando está no ponto. Ou seja, não precisa mais ficar tomando conta do churrasco. Ela tem versões com e sem suporte, e custa a partir de US$ 950.

Nem tudo é elétrico

Com 1.600 cavalos de potência e 480 km/h de velocidade máxima, o Koenigsegg Jesko é o carro mais rápido do mundo. Mas, ao contrário de seus rivais, ele não tem nenhum propulsor elétrico: usa um motor a álcool cheio de truques, que incluem dois turbos alimentados por um cilindro de ar comprimido. Ele custa US$ 2,8 milhões, e terá 125 unidades fabricadas – todas já vendidas.