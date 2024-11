Um mês com o Galaxy Ring

O primeiro passo é escolher o tamanho do Galaxy Ring. A Samsung fornece um kit de medição, com vários anéis de plástico para experimentar. Eu não tinha o kit, então medi a circunferência do indicador com fita métrica, o que deu certo.

Recebi emprestado um Ring na cor preta, bem discreto. Ele é feito de titânio, à prova d’água e confortável, mesmo quando está calor e a mão incha um pouco. Como usa luz para medir os sinais vitais, a parte de dentro (que fica encostada na pele) pisca de vez em quando – o que perturba um pouco na hora de dormir.

O anel detecta o horário em que você adormeceu e quanto tempo passou em cada fase do sono (ele deduz isso a partir dos sinais vitais e movimentos do corpo). As informações aparecem no app Samsung Health, com explicações detalhadas.

Continua após a publicidade

O Ring também mede a temperatura corporal e o oxigênio no sangue durante o sono. Mas, em várias noites, ele indicou que esse nível ficou longos períodos a 70%, o que é impossível (eu estaria morto). Também não detectou cochilos vespertinos, em que dormi sentado no sofá. Tirando essas coisas, o Ring funcionou bem. Um produto interessante, que só não é barato: R$ 3.300.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram