Um perfume feito de CO2

Ele tem toques de laranja, figo, jasmin, azaleia e almíscar. Mas é feito com algo inodoro: CO2 capturado da atmosfera. Essa é a proposta do AIR Eau de Parfum (US$ 220), produzido pela americana AIR Company.

O dióxido de carbono é combinado com hidrogênio, num processo industrial alimentado com energia solar e eólica, para gerar etanol – que então é usado como base do perfume.

A empresa também vende álcool gel (US$ 25) e vodca (US$ 75) produzidos a partir do CO2.

