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Tecnologia

Um perfume feito de CO2

Empresa americana captura esse gás, que provoca o aquecimento global, e transforma em produtos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 fev 2023, 11h26
Fotografia do frasco do AIR Eau de Parfum.
 (AIR Company/Divulgação)
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Ele tem toques de laranja, figo, jasmin, azaleia e almíscar. Mas é feito com algo inodoro: CO2 capturado da atmosfera. Essa é a proposta do AIR Eau de Parfum (US$ 220), produzido pela americana AIR Company.

O dióxido de carbono é combinado com hidrogênio, num processo industrial alimentado com energia solar e eólica, para gerar etanol – que então é usado como base do perfume.

A empresa também vende álcool gel (US$ 25) e vodca (US$ 75) produzidos a partir do CO2.

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Aquecimento global
CO2
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