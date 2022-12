Um produto para clarear os dentes em casa

O kit de clareamento dental Optic White Advanced LED, da marca Colgate, vem com tubinhos de peróxido de hidrogênio e uma moldeira bucal dotada de LEDs.

Basta preenchê-la com o produto, ligar os LEDs (a luz provoca uma reação fotoquímica que acelera o clareamento) e pôr a moldeira na boca – dez minutos por dia, durante dez dias.

O produto custa US$ 145 nos EUA. No Brasil, desde 2015 a Anvisa proíbe a venda de clareadores dentais no varejo (só com a prescrição de um dentista).

