Um Xbox dentro do celular

13 out 2020, 11h06

Talvez você já tenha ouvido falar do serviço Xbox Game Pass, que permite baixar mais de 150 jogos no PC ou Xbox pagando uma taxa mensal. A novidade é que, nos EUA e mais 21 países (no Brasil, por enquanto, não), ele está dando o próximo passo – e incorporando o conceito de cloud gaming. Agora basta ter um smartphone Android, dispensando o console ou computador, para jogar os games.

Eles rodam nos servidores da Microsoft e o celular funciona apenas como intermediário, ou seja, capta os seus comandos e envia para a empresa (e exibe as imagens dos jogos). Por isso, nem precisa ser especialmente potente. Dá para jogar alguns dos games tocando na tela – mas o ideal é usar um joystick Bluetooth.

O serviço, que custa US$ 15 mensais nos EUA, inclui blockbusters como Forza Horizon 4, Gears of War 5, Resident Evil 7 e a série Halo – e, a partir de dezembro, também terá jogos da produtora Electronic Arts (como Star Wars: Battlefront e as franquias FIFA e Battlefield). É o primeiro grande passo na era dos games em nuvem – que pode, a médio prazo, causar uma transformação similar à detonada pela Netflix.