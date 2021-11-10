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Tecnologia

Você sabe como funciona a tela da sua televisão?

Antes iluminada por LEDs clássicos, agora, com a LG QNED MiniLED, a TV ganha mais zonas de iluminação, filtro de cores com pontos quânticos e nanopartículas

Por Abril Branded Content 10 nov 2021, 11h00 | Atualizado em 29 Maio 2024, 16h07
Criança assistindo à LG TV QNED
 (LG/Divulgação)
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Os primeiros televisores funcionavam por meio de um tubo néon e um disco giratório, também chamado de disco de Nipkow. Nessa época, as imagens tinham uma tonalidade avermelhada e eram bem pequenas.

Algum tempo se passou até o lançamento da TV de LCD, com tela de cristal líquido e iluminação por trás (backlight) com lâmpadas fluorescentes. Essa inovação tornou as cores mais vivas. A chegada da TV de LED melhorou a definição das cores com a iluminação de fundo.

Dando mais um passo no quesito tecnologia, o mercado lançou os miniLEDs, que trazem um nível ainda maior de detalhe e contraste, com cores mais precisas do que as das TVs de LED tradicionais.

A chegada da TV do futuro

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Buscando sempre a melhor tecnologia, a LG acaba de lançar a linha de TVs LG QNED MiniLED, a inovação definitiva das TVs de LED/LCD. A novidade combina os miniLEDs com as NanoCell e os Quantum Dots, entregando uma qualidade de imagem ainda mais pura, nítida e com um volume de cores nunca visto antes.

E não para por aí, além das novidades na imagem, a LG QNED MiniLED conta com a praticidade da inteligência artificial LG ThinQ AI e dos assistentes de voz em português e novas funções no controle remoto Smart Magic, que funciona como um cursor de tela da TV.

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Nova televisão LG QNED MiniLed
(LG/Divulgação)

Por dentro das inovações

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MiniLEDs

LEDs muito menores que os comuns e em maior quantidade. Eles proporcionam maior controle na emissão de luz, gerando precisão de cores e contraste. Cada zona de iluminação atua sem interferir na luminosidade da zona vizinha. Isso evita vazamentos de luz e promove imagens mais nítidas e cores precisas.

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Quantum Dots

Também conhecida como pontos quânticos, essa tecnologia é responsável pela filtragem de cores, entregando mais intensidade na imagem.

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NanoCell

As nanopartículas também atuam na filtragem de algumas frequências de cores. O resultado disso são cores ainda mais puras e realistas.

A evolução da TV

LED convencional

Pequenos pontos luminosos coloridos iluminam a tela.

LG QNED MiniLED

Apresenta 30 vezes mais pontos de iluminação e 13 vezes mais zonas de controle. A única que traz os MiniLEDs aliados ao NanoCell e Quantum Dots.

LG OLED TV

Pixels que se autoiluminam, preto puro, contraste infinito com mais de 8 milhões de zonas de controle. Nela, os pixels se acendem ou apagam, diferentemente das telas de LED/LCD, que precisam de iluminação traseira.

LG OLED evo

A evolução da tela OLED. Possui um novo painel com 20% mais brilho.

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