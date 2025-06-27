Windows vai abandonar sua famosa tela azul após quase 40 anos

Desde a primeira versão do Windows, sistema operacional desenvolvido pela Microsoft e lançado em 1985, os usuários têm medo da lendária tela azul de erro. Em 1993, o pesadelo ficou ainda mais assustador: esse padrão visual passou a representar um erro crítico no sistema, e não outros erros quaisquer. Os usuários apelidaram o aviso de “tela azul da morte”.

Desde então, a temida tela azul apareceu em todas as versões dos sistemas operacionais da família Windows. Talvez você já tenha encontrado com ela por causa de um problema no seu hardware, como o superaquecimento de algum componente do computador.

Agora, a Microsoft vai aposentar a tela azul. A mensagem de erro crítico vai sumir do Windows 11, a versão atual do sistema operacional da empresa, lançada em 2021. Passará por um rebranding e agora vai virar…”tela preta da morte”.

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Confira a nova tela de erro

O novo design para a tela de erro muda de cor e deixa de lado o emoticon triste “:(“, que ajudava a dar um ar simpático para a ideia frustrante de reiniciar o computador . Nas últimas versões, a tela azul também contava com um QR code para dar mais informações sobre o possível problema.

Agora, a Microsoft simplificou tudo: sem QR code, sem carinha chateada, com muito menos texto do que antes. A nova tela preta da morte vai ficar com essa cara aqui:

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Numa entrevista para o site de tecnologia The Verge, o vice-presidente de segurança de sistema operacional da Microsoft, David Weston, disse que a mudança é uma tentativa de ter mais “clareza e providenciar informações melhores” para resolver o problema dos consumidores.

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A ideia é dizer onde está o erro, em vez de só falar que houve um problema. Dessa forma, eles esperam que possam resolver algumas questões de forma mais rápida e eficiente.

Essa nova tela de erro enxuta deve começar a aparecer nos computadores com sistema operacional da Microsoft mais tarde no inverno, provavelmente entre julho e agosto. Junto da tela preta, os aparelhos também vão ter um novo recurso chamado “Quick Machine Recovery” (em português, “rápida recuperação de máquina”), para restaurar máquinas que não conseguem inicializar.

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A nova tela preta da morte e o “Quick Machine Recovery” fazem parte de um conjunto de ações que a Microsoft está tomando para aumentar a segurança e resiliência do Windows depois do apagão cibernético que aconteceu em julho de 2024. Vários computadores com o sistema operacional da empresa ficaram com tela azul depois de uma atualização falha em um software da empresa de cibersegurança CrowdStrike.