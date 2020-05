A violência doméstica no isolamento

No Brasil, as denúncias cresceram 20%. Só em São Paulo, a taxa de feminicídio aumentou 68% em relação ao mesmo período do ano passado – no Mato Grosso, 400%. Afinal, quais são os fatores decorrentes desse confinamento que desencadeiam a violência?

Para entender melhor esse assunto, o diretor de redação da Super, Alexandre Versignassi, e a repórter Maria Clara Rossini conversaram ao vivo na última sexta (8) com o médico psiquiatra Alexandre Valverde. Veja o papo na íntegra.