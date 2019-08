Por que correr é contagiante?

Pesquisadores do MIT cravaram que correr é, assim como a gripe, contagioso. A afirmação não é sem embasamento. Os envolvidos na pesquisa passaram cinco anos analisando dados de mais de um milhão de atletas inscritos em uma rede social de corrida (daquelas em que você compartilha com os seus seguidores os dados sobre a duração e o percurso do seu exercício), e ainda estudou 3,4 milhões de conexões entre os corredores estudados.

Os resultados mostraram que ter amigos que correm é essencial para que você comece a correr, continue correndo e corra ainda mais.