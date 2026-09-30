Achamos matéria escura? | Mundo Super 18
Assista ao episódio 18 do Mundo Super, programa de TV semanal da Superinteressante
O Mundo Super é exibido todo domingo às 15h no Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.
Mundo Super
Quando?
Todo domingo às 15h.
Reprises às quartas, 21h.
Onde?
Canal Veja+TV:
- Samsung TV Plus (canal 2059)
- LG Channels (126)
- TCL (10031)
- Roku (221)
- App NXTV
- site de Veja.
Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.