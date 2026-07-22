Ciência, tecnologia, história, cultura… O Mundo Super é a sua dose semanal de conhecimento apresentada pela redação da Superinteressante. Em cada episódio, vamos mostrar notícias, curiosidades, entrevistas, dicas e reportagens aprofundadas.
A ideia é transmitir em vídeo a mesma experiência da revista: conteúdos sobre os mais diversos temas explicados à nossa maneira, além do óbvio.
O Mundo Super é exibido todo domingo às 15h no Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.
Mundo Super
Quando?
Todo domingo às 15h. Reprises às quartas, 21h.
Onde? Canal Veja+TV:
Samsung TV Plus (canal 2059)
LG Channels (126)
TCL (10031)
Roku (221)
App NXTV
site de Veja.
Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.
AS MAIS LIDAS DA SEMANA
Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana.
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