Procrastinação, exo-satélites – e uma espécie batizada em homenagem ao Padre Cícero | Mundo Super 13
Assista ao episódio 13 do Mundo Super, o programa de TV semanal da Superinteressante
O Mundo Super é exibido todo domingo às 15h no Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.
Mundo Super
Quando?
Todo domingo às 15h. Reprises às quartas, 21h.
Onde?
Canal Veja+TV:
- Samsung TV Plus (canal 2059)
- LG Channels (126)
- TCL (10031)
- Roku (221)
- App NXTV
- site de Veja.
Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.