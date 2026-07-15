Telescópio rebocado, surto de peste e os bastidores de Toy Story 5 | Mundo Super 07
Assista ao sétimo episódio do Mundo Super, o programa de TV semanal da Superinteressante
Ciência, tecnologia, história, cultura… O Mundo Super é a sua dose semanal de conhecimento apresentada pela redação da Superinteressante.
Em cada episódio, vamos mostrar notícias, curiosidades, entrevistas, dicas e reportagens aprofundadas. A ideia é transmitir em vídeo a mesma experiência da revista: conteúdos sobre os mais diversos temas explicados à nossa maneira, além do óbvio.
O Mundo Super é exibido todo domingo às 15h no Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.
Mundo Super
Quando?
Todo domingo às 15h. Reprises às quartas, 21h.
Onde?
Canal Veja+TV:
- Samsung TV Plus (canal 2059)
- LG Channels (126)
- TCL (10031)
- Roku (221)
- App NXTV
- site de Veja