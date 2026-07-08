Animador brasileiro da Pixar fala sobre “Toy Story 5” | Super Entrevista

Toy Story 5 chegou aos cinemas no dia 18 de julho. No novo filme, acompanhamos o encontro de Woody, Buzz, Jessie e dos outros brinquedos com a tecnologia. Eles se deparam com uma câmera, um dispositivo em formato de rolo de papel e a temida Lilypad, um tablet que compete pela atenção das crianças.

Também temos o retorno de Garfinho, personagem introduzido em Toy Story 4 e que agora está oficialmente integrado à turma dos brinquedos. Seu interesse amoroso é a Faquinha, que havia aparecido na cena pós-créditos do filme anterior.

Por trás de muitas das cenas de Garfinho está o animador brasileiro Cláudio de Oliveira. Criado em São Paulo, ele trabalha na Pixar desde 2013 e participou de produções como Divertida Mente e Os Incríveis 2. Em conversa com a Superinteressante, Cláudio contou como foi retornar ao universo de Toy Story e dar vida a Garfinho mais uma vez.