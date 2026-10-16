Criadores da Galinha Pintadinha comentam a evolução do fenômeno infantil

Esse ano, a Galinha Pintadinha embarca em mais um desafio: um filme. Pela primeira vez, ela vai para as telonas em uma história de mais de uma hora. E não para por aí. Agora, a Galinha Pintadinha fala e tem um visual repaginado, com animações em três dimensões.

A Superinteressante conversou com Juliano Prado e Marcos Luporini sobre a produção de “Galinha Pintadinha: O Filme”, que estreou no dia primeiro de outubro. Confira a entrevista.