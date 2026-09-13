O Dia D foi uma das maiores operações militares da história. No dia 6 de junho de 1944, quando a Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim, os Aliados desembarcaram na Normandia, no norte da França. Eles tinham o objetivo de invadir a parte da Europa ocupada pelos nazistas.

Por trás dessa história conhecida, havia um desafio tão importante quanto a organização das tropas: o clima. Como a maior parte das forças chegaria pelo mar, era crucial que a operação acontecesse em um dia de maré baixa, pouco vento e boa visibilidade.

A decisão estava nas mãos do general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas e que, anos depois, se tornaria presidente dos Estados Unidos. Ele havia planejado o Dia D para 5 de junho, mas precisava ter certeza de que as condições meteorológicas eram favoráveis.

Para isso, contratou o meteorologista James Stagg como seu assessor. E ele não trouxe boas notícias. Vendo os dados meteorológicos, percebeu que uma tempestade viria justamente no dia 5. Ele começa um confronto com Eisenhower para convencê-lo a mudar a data do ataque.

Esse embate é retratado no filme “Pressão”, que chegou aos cinemas no dia 3 de setembro. Stagg é interpretado por Andrew Scott, de Fleabag, enquanto Eisenhower é vivido por Brendan Fraser. Mediando o conflito está Kay Summersby, secretária de Eisenhower, interpretada por Kerry Condon, de F1. Confira a conversa da Superinteressante com o diretor e elenco do filme.