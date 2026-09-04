Os bastidores de um documentário de vida selvagem | Super Entrevista

No Parque Nacional de South Luangwa, um santuário natural na Zâmbia, quatro famílias rivais de predadores disputam o território: leopardos, hienas, cães selvagens e leões. Apenas uma conseguirá alcançar o topo da cadeia.

Essa é a premissa da nova série documental “Reino Selvagem”, da BBC Studios. Ela estreou no dia 27 de agosto no Discovery e na HBO Max.

A obra é narrada por David Attenborough, o querido naturalista britânico que completou 100 anos recentemente. O projeto teve uma produção “ambiciosa”, usando as palavras da própria BBC.

A série acompanhou os animais ao longo de 5 anos, com mais de 1.400 dias de filmagem. Para isso, foi necessário um time de 170 pessoas apenas no período de filmagem, sendo que mais da metade eram locais, da própria Zâmbia.

A Super conversou com Simon Blakeney, o editor da série “Reino Selvagem”, da BBC.

A produção acompanha famílias dos quatro maiores predadores das savanas da Zâmbia: Blakeney não só acompanhou as gravações de perto como teve o desafio de transformar 1.400 dias de filmagens em seis episódios. Confira a entrevista.