As leis da física dos desenhos animados

Explique isso para o tio do pavê: o humor se baseia na quebra de expectativas. E uma maneira garantida de fazer isso é alterando as leis da física momentaneamente.

Personagens como Frajola, Coyote e Tom são vítimas constante da manipulação da gravidade e da termodinâmica. Muitas dessas modificações são tão recorrentes que foram sistematizadas em um dos artigos mais legais da Wikipedia, intitulado Cartoon physics. Ele se baseia, por sua vez, em listas com cara de web 1.0 como esta e esta, feita por físicos e fãs com algum tempo livre. A ideia de que os desenhos animados seguem seu próprio conjunto de leis naturais improváveis, porém coerentes entre si, é antiga: o biólogo Stephen Jay Gould, em 1993, escreveu um artigo sobre o assunto na revista New Scientist.

Em meio a tantas fontes, a SUPER fez sua própria seleção de leis. Mas já avisamos: não tente nada disso em casa. E não coloque nada disso nas provas de física do colégio, por favor.