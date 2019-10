SUPER Explica: Sotaques do Brasil

De norte a sul, há uma porção de sotaques no Brasil. Cariocas, paulistas, gaúchos, potiguares…Cada um fala de um jeito, mas todos usam o mesmo idioma: o português.

Com o passar dos séculos, a língua foi se modificando de acordo com cada região do país. Além do jeito de falar, várias palavras surgiram para definir uma mesma coisa: você fala mandioca, macaxeira ou aipim?

Mas afinal, como todos esses sotaques surgiram? Uai, assiste esse episódio do SUPER Explica, tchê!