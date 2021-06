Como as mulheres que fabricavam cerveja passaram a ser perseguidas por “bruxaria”? No passado, era comum ter mulheres produzindo e comercializando cerveja em mercados europeus. Alguns homens que não gostavam da ideia pegaram uma carona na inquisição. Entenda. Por Carolina Fioratti Atualizado em 31 Maio 2021, 21h43 - Publicado em 31 Maio 2021, 21h35

No passado, era comum ter mulheres produzindo e comercializando a cerveja em mercados europeus. Mas o fato delas estarem se dando bem com os negócios e menos envolvidas com o trabalho doméstico levou alguns homens a acusarem as cervejeiras de “bruxaria”.