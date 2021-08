Como é possível descobrir a composição do interior da Terra? Tudo começa com a análise das ondas sísmicas que percorrem o interior do planeta. Os geocientistas separam estes dados e combinam com outras informações já conhecidas sobre a Terra, como sua órbita. Saiba detalhes neste vídeo da Super. Por Carolina Fioratti 9 ago 2021, 18h36

Publicidade Publicidade









Tudo começa com a análise das ondas sísmicas que percorrem o interior do planeta. Os geocientistas separam estes dados e combinam com outras informações já conhecidas sobre a Terra, como sua órbita. Entenda melhor como funciona o processo neste vídeo da Super. Veja aqui a composição de outros planetas do Sistema Solar.