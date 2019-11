A plataforma chinesa de vídeos curtos já soma mais de 1 bilhão de usuários – e ainda não foi invadida por tias, pais e vovós do zap. Mas você sabe como ele surgiu?

Tudo começou com o Douyin, aplicativo chinês com milhões de usuários, e culminou na compra do Musical.ly, outro app fenômeno entre os mais jovens. No SUPER Responde de hoje, entenda essa história.