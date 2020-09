É possível aproveitar a energia elétrica dos raios? Durante as tempestades, é comum observar raios estrondosos no céu. Aqueles flashes luminosos nada mais são do que descargas elétricas de alta intensidade. Descubra se seria possível utilizá-los na geração de energia. Por Carolina Fioratti - 24 set 2020, 11h45

Durante as tempestades, é comum observar o céu e se deparar com raios estrondosos. Aqueles flashes luminosos nada mais são do que descargas elétricas de alta intensidade. Descubra se seria possível utilizá-los na geração de energia.