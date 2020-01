E se o Irã entrasse em guerra com os EUA?

Na madrugada do dia 2 de janeiro para o dia 3 de janeiro, três foguetes norte-americanos atingiram o Aeroporto de Bagdá, capital do Iraque. O objetivo dos Estados Unidos era investir contra o comandante militar mais poderoso do Irã – e conseguiram. O general Qasem Soleimani foi morto no ataque. Não demorou pra internet começar a imaginar uma terceira Guerra Mundial.

Mas quais são as chances de o país entrar em conflito com os americanos? E, caso isso ocorra, o que aconteceria com o Irã? Entenda neste episódio do SUPER Responde (ou clicando aqui para ler a matéria completa).