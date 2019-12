Toda essa crise da carne é culpa de um vírus, que já matou 25% dos porcos do mundo – e está se espalhando.

Metade do rebanho da China, maior produtor de porcos do mundo, foi atingido, o que obrigou o país a importar mais carne que o normal. Dentre os países exportadores, está o Brasil. Entenda toda essa história neste episódio do SUPER Responde.