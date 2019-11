Você já deve ter ouvido falar que ovos de galinha de granja são brancos e ovos de galinhas caipiras são marrons. Nesses casos, a cor depende da raça do animal — galinhas de pelagem branca botam ovos brancos, enquanto galinhas de pelagem marrom botam ovos marrons.

No entanto, a regra não é essa para todas as espécies. Qual é, afinal, a explicação para as cores dos ovos?