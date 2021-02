Qual é a maior piscina do mundo? A piscina que lidera esse ranking tem 120 mil m² e fica no Egito. O oásis foi construído pela Crystal Lagoons, empresa responsável por um empreendimento parecido no Brasil. Por Carolina Fioratti Atualizado em 1 fev 2021, 11h58 - Publicado em 1 fev 2021, 11h57

A piscina que lidera esse ranking tem 120 mil m² e fica no Egito. O oásis foi construído pela Crystal Lagoons, empresa responsável por um empreendimento parecido no Brasil. Correção: a piscina do Resort San Alfonso Del Mar tem capacidade para 250 milhões de litros d’água, e não 250 mil, como mencionamos no vídeo.