Vírus sobrevivem no espaço? Eles já mostraram que são capazes de se espalhar com facilidade pela Terra, mas será que poderiam prosperar no vácuo do espaço? Saiba mais sobre o período de viabilidade dos vírus. Por Carolina Fioratti - Atualizado em 30 out 2020, 18h52 - Publicado em 30 out 2020, 18h49

Eles já mostraram que são capazes de se espalhar com facilidade pela Terra, mas será que poderiam prosperar no vácuo espaço? Saiba mais sobre o período de viabilidade dos vírus.