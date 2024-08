A fantástica fábrica de elementos pesados

O Universo já nos deu uma tabela periódica com 92 elementos. Os mais leves são forjados no coração de estrelas gigantes; os mais pesados nascem nas explosões e colisões mais violentas do Universo. Nada disso, porém, é suficiente para um laboratório na Rússia, que se dedica a criar átomos gigantes – e já chegou ao elemento 118.

Este é o segundo episódio da nova leva de vídeos do “super.doc”, série em que destrinchamos os mais variados assuntos com a profundidade caraterística das reportagens da Super.