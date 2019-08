Aquecimento global deixa os voos mais turbulentos

Aviões voam em rotas pré-definidas para aproveitar pequenos atalhos que deixam os voos mais rápidos– as correntes de jato.

Só tem um problema: A escolha por usar atalhos do tipo, no entanto, pode implicar em uma viagem um pouco mais atribulada. E hoje, com o aumento das temperaturas, essa relação nunca foi tão clara. Isso porque correntes de jato estão mais agitadas atualmente do que eram 1979 – ano dos primeiros dados do tipo foram coletados. Foi o que descobriu um um estudo recém-publicado na revista científica Nature, e o culpado disso tudo é aumento das temperaturas.