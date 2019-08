Chimpanzés interagem mais entre si quando assistem vídeos juntos – SUPERNOVAS

Assistir um filme ou uma série com alguém próximo torna praticamente impossível conter o impulso de comentar loucamente com a pessoa ao lado aquilo que acabaram de ver juntas. Toda saída do cinema a dois (ou ao fim de cada episódio de Game of Thrones) mostra a mesma coisa: a troca de impressões e pitacos rola solta.

Cientistas descobriram agora que não são só os humanos que fazem isso – o mesmo acontece com outros grandes primatas.