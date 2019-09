Colesterol alto também faz mal ao cérebro

O colesterol alto é um dos responsáveis pela principal causa de morte no mundo: as doenças cardiovasculares. Em grandes quantidades, essa molécula se deposita nos vasos sanguíneos e ajuda a formar placas de gordura nos vasos, o que pode resultar em infarto ou AVC.

De acordo com o Ministério da Saúde, 40% dos brasileiros sofre com o excesso de colesterol no sangue. Um dado que soa pior ainda agora que pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) revelaram que o colesterol não é apenas inimigo do seu coração: ele também prejudica bastante o cérebro.