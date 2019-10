Máquinas de lavar podem conter superbactérias

A equipe de um hospital pediátrico da Alemanha se esforçava para redobrar os cuidados com a higiene da ala neonatal. Ainda assim, continuavam com o mesmo problema: um tipo de bactéria super-resistente continuava a aparecer na pele de alguns bebês prematuros, que viviam na unidade de tratamento intensivo.

A tal bactéria intrusa era a Klebsiella oxytoca, capaz de causar infecções gastrointestinais e respiratórias severas. A forma de contágio, no entanto, era a parte mais curiosa de toda a história. Abrigada no depósito de sabão e na porta da máquina de lavar do hospital (e também em duas pias), a bactéria acabava migrando para as roupas dos bebês durante a lavagem. Mas isso não significa que você vai precisar de uma máquina de lavar industrial em casa.