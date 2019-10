MIT cria o preto mais preto de todos

Pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia do Massachussets), nos EUA, assinam uma criação que promete desbancar qualquer outra substância ultra-escura, como o Vantablack. O material em questão é 10 vezes mais preto do que qualquer outro já criado, defendem os cientistas, freando até 99,995% da luz.

Os cientistas usaram milhões de nanotubos de carbono, alinhados bem próximos uns dos outros – como se fosse uma floresta ultra densa e fechada. Os raios de luz ficam presos entre nanotubos e, assim, não conseguem sair, o que garante ao objeto pintado um aspecto incrivelmente escuro.