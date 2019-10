Por que os cientistas estão pintando vacas como zebras?

Pode parecer apenas uma decoração natural, mas as listras das zebras desempenham uma importante função: repelir insetos. As listras pretas e brancas são efetivas também para a proteção em humanos – algumas tribos africanas usam pinturas corporais listradas justamente por isso.

Ora, se as moscas que picam são pragas graves para as vacas, por que não pintá-las com listras também? Foi exatamente isso que um grupo de cientistas se propôs a fazer. E deu certo.