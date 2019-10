Qual a árvore mais alta da Amazônia?

Pesquisadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) estudavam dados de satélites do Inpe, e deram de cara com uma surpresa: perceberam que várias das áreas de floresta amazônica registradas durante as varreduras do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tinham árvores com mais de 80 metros de altura, um número muito maior que o normal amazônico – antes disso, a maior árvore registrada ali tinha 70 metros de altura.

O fenômeno foi observado em várias áreas, a maioria em lugares remotos e de difícil acesso, entre os Estados do Amapá e Pará, nas proximidades do Rio Jari – afluente do rio Amazonas.