Ratos brincam de esconde-esconde por diversão

A cultura popular acredita que os ratos são bons em se esconder. O Jerry, por exemplo, nunca chegou nem perto de ser comido pelo Tom. Mas, agora, uma nova pesquisa constatou que esses bichinhos não se escondem só para salvar suas vidas – também o fazem por recreação.

A brincadeira acontece entre eles e, olha só, também com os cientistas, dentro do laboratório. O rato se esconde e o cientista procura. Ou o cientista se esconde e o rato procura. Tá achando estranho? Calma, a gente vai explicar tudo isso neste episódio do Supernovas.