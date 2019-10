Vênus pode ter sido igual à Terra

Nosso vizinho amarelo pode compartilhar mais semelhanças com a Terra do que se imaginava. Um estudo feito pela NASA revelou diversos cenários em que Vênus seria capaz de abrigar água líquida e ainda manter temperaturas amenas e estáveis – a base do que precisamos para sobreviver.

Pesquisadores do Instituto Goddard de Ciência Espacial da NASA propuseram cenários diferentes e simularam como o planeta responderia a cada um deles. A pesquisa foi apresentada no Congresso de Ciência Planetária Europeu, que ocorreu entre 15 e 20 de setembro na Suíça.

