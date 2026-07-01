7 substâncias que foram descobertas por acaso

O químico tentava inventar miras de plástico para armas. Ele fez uma meleca que grudava em tudo – um fracasso. Seis anos depois, decidiu transformar a gosma em um líquido adesivo.
O químico tentava inventar miras de plástico para armas. Ele fez uma meleca que grudava em tudo – um fracasso. Seis anos depois, decidiu transformar a gosma em um líquido adesivo.
1 - Super Bonder
1 - Super Bonder
A farmacêutica procurava um novo medicamento contra a angina, doença que estreita veias que levam sangue ao coração. A fórmula testada estava estimulando o fluxo sanguíneo, só que não no coração...
A farmacêutica procurava um novo medicamento contra a angina, doença que estreita veias que levam sangue ao coração. A fórmula testada estava estimulando o fluxo sanguíneo, só que não no coração...
2 - Viagra
2 - Viagra
Médicos retiraram o pâncreas de um cão para pesquisar sobre a digestão. Notaram que o xixi do animal ficou açucarado. Concluíram que o pâncreas produz uma secreção que absorve o açúcar: a insulina.
Médicos retiraram o pâncreas de um cão para pesquisar sobre a digestão. Notaram que o xixi do animal ficou açucarado. Concluíram que o pâncreas produz uma secreção que absorve o açúcar: a insulina.
3 - Insulina
3 - Insulina
O químico estudava derivados da ergolina, presente em alguns fungos, em busca de algo que impedisse o sangramento pós-parto. Ao manusear uma das substâncias, teve que interromper o trabalho pois teve alucinações. Era o LSD.
O químico estudava derivados da ergolina, presente em alguns fungos, em busca de algo que impedisse o sangramento pós-parto. Ao manusear uma das substâncias, teve que interromper o trabalho pois teve alucinações. Era o LSD.
4 - LSD
4 - LSD
O biólogo procurava substâncias bactericidas. Nas férias, ele esqueceu seu material de estudo sobre a mesa. Quando voltou, uma das suas culturas tinha sido contaminada por um fungo, e que uma substância nele tinha matado as bactérias.
O biólogo procurava substâncias bactericidas. Nas férias, ele esqueceu seu material de estudo sobre a mesa. Quando voltou, uma das suas culturas tinha sido contaminada por um fungo, e que uma substância nele tinha matado as bactérias.
5 - Penicilina
5 - Penicilina
O pesquisador tentava criar um conservante de alimentos derivado do alcatrão. Certa noite, ele estranhou um sabor adocicado na sua refeição e lembrou que não tinha lavado as mãos ao sair do laboratório. Havia descoberto o adoçante.
O pesquisador tentava criar um conservante de alimentos derivado do alcatrão. Certa noite, ele estranhou um sabor adocicado na sua refeição e lembrou que não tinha lavado as mãos ao sair do laboratório. Havia descoberto o adoçante.
6 - Sacarina
6 - Sacarina
O químico realizava experiências com gases para refrigeração. Só que o experimento não saiu como o planejado e, por acaso, a amostra virou uma substância em que quase nada grudava – o teflon
O químico realizava experiências com gases para refrigeração. Só que o experimento não saiu como o planejado e, por acaso, a amostra virou uma substância em que quase nada grudava – o teflon