7 substâncias que foram descobertas por acaso

O químico estudava derivados da ergolina, presente em alguns fungos, em busca de algo que impedisse o sangramento pós-parto. Ao manusear uma das substâncias, teve que interromper o trabalho pois teve alucinações. Era o LSD. O químico estudava derivados da ergolina, presente em alguns fungos, em busca de algo que impedisse o sangramento pós-parto. Ao manusear uma das substâncias, teve que interromper o trabalho pois teve alucinações. Era o LSD.