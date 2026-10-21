O que é a Doença de Newcastle, detectada em Santa Catarina?
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um foco de doença de Newcastle numa granja de perus em Nova Itaberaba, no oeste de Santa Catarina.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um foco de doença de Newcastle numa granja de perus em Nova Itaberaba, no oeste de Santa Catarina.
O vírus foi identificado em exames de laboratório, mas os animais não manifestaram sintomas. Ainda assim, China e México já suspenderam, parcial ou totalmente, a compra de frangos brasileiros.
O vírus foi identificado em exames de laboratório, mas os animais não manifestaram sintomas. Ainda assim, China e México já suspenderam, parcial ou totalmente, a compra de frangos brasileiros.
A doença é causada por uma variante do vírus Orthoavulavirus javaense e afeta principalmente aves. É altamente contagiosa: se espalha pelo contato com secreções de aves contaminadas.
A doença é causada por uma variante do vírus Orthoavulavirus javaense e afeta principalmente aves. É altamente contagiosa: se espalha pelo contato com secreções de aves contaminadas.
Em granjas, o confinamento favorece a transmissão. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, praticamente todas as aves de um rebanho suscetível se infectam em dois a seis dias.
Em granjas, o confinamento favorece a transmissão. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, praticamente todas as aves de um rebanho suscetível se infectam em dois a seis dias.
Quando há sintomas, o vírus ataca os sistemas respiratório, nervoso e digestivo das aves. A mortalidade pode chegar a 100%. Por isso, o protocolo prevê quarentena, abate humanitário e desinfecção.
Quando há sintomas, o vírus ataca os sistemas respiratório, nervoso e digestivo das aves. A mortalidade pode chegar a 100%. Por isso, o protocolo prevê quarentena, abate humanitário e desinfecção.
Para humanos, não há motivo para pânico. A contaminação é extremamente rara e não grave. Não se pega a doença comendo frango doente devidamente cozido.
Para humanos, não há motivo para pânico. A contaminação é extremamente rara e não grave. Não se pega a doença comendo frango doente devidamente cozido.
Os casos humanos se concentram em quem trabalha diretamente com aves e podem ser evitados com EPI. Os sintomas lembram uma gripe ou uma conjuntivite leve.
Os casos humanos se concentram em quem trabalha diretamente com aves e podem ser evitados com EPI. Os sintomas lembram uma gripe ou uma conjuntivite leve.
Assine a Super