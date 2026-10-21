O que é a Doença de Newcastle, detectada em Santa Catarina?

Em granjas, o confinamento favorece a transmissão. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, praticamente todas as aves de um rebanho suscetível se infectam em dois a seis dias. Em granjas, o confinamento favorece a transmissão. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, praticamente todas as aves de um rebanho suscetível se infectam em dois a seis dias.