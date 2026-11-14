A técnica militar dos EUA para dormir em apenas dois minutos

Passo 5: não pense. Por dez segundos, imagine que está num lugar escuro e confortável. Se não funcionar, repita a frase “Não pense, não pense, não pense”. Passo 5: não pense. Por dez segundos, imagine que está num lugar escuro e confortável. Se não funcionar, repita a frase “Não pense, não pense, não pense”.