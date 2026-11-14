A técnica militar dos EUA para dormir em apenas dois minutos
Uma técnica desenvolvida pela Escola Preparatória de Voo da Marinha dos EUA promete fazer qualquer pessoa adormecer em 120 segundos, a qualquer hora.
Uma técnica desenvolvida pela Escola Preparatória de Voo da Marinha dos EUA promete fazer qualquer pessoa adormecer em 120 segundos, a qualquer hora.
O método veio a público em 1981, no livro Relax and Win: Championship Performance. Foi criado para ajudar pilotos da Marinha a descansar.
O método veio a público em 1981, no livro Relax and Win: Championship Performance. Foi criado para ajudar pilotos da Marinha a descansar.
Segundo os criadores, são necessárias seis semanas de treino. Depois disso, a técnica seria 96% eficaz, mesmo sob efeito de um estimulante como a cafeína.
Segundo os criadores, são necessárias seis semanas de treino. Depois disso, a técnica seria 96% eficaz, mesmo sob efeito de um estimulante como a cafeína.
Passo 1: encontre a melhor posição possível e aceite-a, sem imaginar como seria dormir em outro lugar. Os pilotos eram treinados para adormecer sentados numa cadeira.
Passo 1: encontre a melhor posição possível e aceite-a, sem imaginar como seria dormir em outro lugar. Os pilotos eram treinados para adormecer sentados numa cadeira.
Passo 2: relaxe todos os músculos do rosto, sem franzir a testa. Respire profundamente e sinta a bochecha, a mandíbula e a língua relaxarem.
Passo 2: relaxe todos os músculos do rosto, sem franzir a testa. Respire profundamente e sinta a bochecha, a mandíbula e a língua relaxarem.
Passo 3: relaxe o resto do corpo aos poucos, de cima para baixo: pescoço, ombros, braços e pernas. Relaxar o rosto sinaliza ao cérebro que é hora de descansar.
Passo 3: relaxe o resto do corpo aos poucos, de cima para baixo: pescoço, ombros, braços e pernas. Relaxar o rosto sinaliza ao cérebro que é hora de descansar.
Passo 4: inspire e expire lentamente. Priorize os músculos do lado dominante. Se algum não estiver totalmente relaxado, contraia--o e repita o processo.
Passo 4: inspire e expire lentamente. Priorize os músculos do lado dominante. Se algum não estiver totalmente relaxado, contraia--o e repita o processo.
Passo 5: não pense. Por dez segundos, imagine que está num lugar escuro e confortável. Se não funcionar, repita a frase “Não pense, não pense, não pense”.
Passo 5: não pense. Por dez segundos, imagine que está num lugar escuro e confortável. Se não funcionar, repita a frase “Não pense, não pense, não pense”.
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