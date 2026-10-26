A verdadeira origem do Halloween

Há 2 mil anos, os celtas comemoravam o Ano-Novo em uma data próxima de 1º de novembro. O dia marcava o fim do verão e o começo do inverno, crucial para as colheitas. Há 2 mil anos, os celtas comemoravam o Ano-Novo em uma data próxima de 1º de novembro. O dia marcava o fim do verão e o começo do inverno, crucial para as colheitas.