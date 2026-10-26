A verdadeira origem do Halloween
Há 2 mil anos, os celtas comemoravam o Ano-Novo em uma data próxima de 1º de novembro. O dia marcava o fim do verão e o começo do inverno, crucial para as colheitas.
Há 2 mil anos, os celtas comemoravam o Ano-Novo em uma data próxima de 1º de novembro. O dia marcava o fim do verão e o começo do inverno, crucial para as colheitas.
Na véspera, 31 de outubro, acreditava-se que o mundo dos vivos e o dos mortos se misturavam. Essa noite se chamava samhain, quando fantasmas dominavam a terra e destruíam plantações.
Na véspera, 31 de outubro, acreditava-se que o mundo dos vivos e o dos mortos se misturavam. Essa noite se chamava samhain, quando fantasmas dominavam a terra e destruíam plantações.
Em 43, os romanos iniciaram o domínio da Britânia. A Feralia, festa romana que celebrava a partida dos mortos em fins de outubro, se misturou ao samhain.
Em 43, os romanos iniciaram o domínio da Britânia. A Feralia, festa romana que celebrava a partida dos mortos em fins de outubro, se misturou ao samhain.
Outra festa incorporada celebrava Pomona, deusa dos pomares. Seu símbolo, a maçã, talvez explique em parte a antiga brincadeira de pegar maçãs com a boca.
Outra festa incorporada celebrava Pomona, deusa dos pomares. Seu símbolo, a maçã, talvez explique em parte a antiga brincadeira de pegar maçãs com a boca.
Em 13 de maio de 609, o papa Bonifácio IV oficializou o costume de honrar os mártires. Ele dedicou a eles o Panteão, antigo templo de todos os deuses romanos.
Em 13 de maio de 609, o papa Bonifácio IV oficializou o costume de honrar os mártires. Ele dedicou a eles o Panteão, antigo templo de todos os deuses romanos.
Depois, Gregório III estendeu a festa a todos os santos e a mudou para 1º de novembro. Em 1000, o 2 de novembro virou o dia dos mortos, para substituir o samhain.
Depois, Gregório III estendeu a festa a todos os santos e a mudou para 1º de novembro. Em 1000, o 2 de novembro virou o dia dos mortos, para substituir o samhain.
Em inglês, o Dia de Todos os Santos era “All-hallows”, e a noite anterior, “All-hallows Eve”. Com o tempo, o termo acabou virando “Halloween”.
Em inglês, o Dia de Todos os Santos era “All-hallows”, e a noite anterior, “All-hallows Eve”. Com o tempo, o termo acabou virando “Halloween”.
Na segunda metade do século 19, uma leva de imigrantes, especialmente da Irlanda, então em crise de fome, levou o costume do Halloween para os Estados Unidos.
Na segunda metade do século 19, uma leva de imigrantes, especialmente da Irlanda, então em crise de fome, levou o costume do Halloween para os Estados Unidos.
O “gostosuras ou travessuras” veio do hábito inglês de pedir comida ou dinheiro no dia de todas as almas, em troca de orações pelos mortos da família.
O “gostosuras ou travessuras” veio do hábito inglês de pedir comida ou dinheiro no dia de todas as almas, em troca de orações pelos mortos da família.
O Dia do Saci surgiu como resposta à popularização do Halloween no Brasil. Mas a festa não é só americana e pagã: mistura celtas, romanos, irlandeses, ingleses medievais e tradição cristã.
O Dia do Saci surgiu como resposta à popularização do Halloween no Brasil. Mas a festa não é só americana e pagã: mistura celtas, romanos, irlandeses, ingleses medievais e tradição cristã.
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