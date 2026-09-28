O que explica a paralisia do sono?
Aos 13 anos, o antropólogo Eduardo despertou de um sonho sem conseguir abrir os olhos nem mexer um músculo. Sentia falta de ar e uma forte pressão no peito.
Aos 13 anos, o antropólogo Eduardo despertou de um sonho sem conseguir abrir os olhos nem mexer um músculo. Sentia falta de ar e uma forte pressão no peito.
Era a paralisia do sono, que atinge 7,6% da população mundial. Os primeiros casos costumam surgir entre a infância e o começo da vida adulta.
Era a paralisia do sono, que atinge 7,6% da população mundial. Os primeiros casos costumam surgir entre a infância e o começo da vida adulta.
Não há uma causa única. Um estudo com gêmeos e irmãos no Reino Unido estimou que fatores genéticos respondem por 53% do risco. Estresse e privação de sono estão entre outras causas.
Não há uma causa única. Um estudo com gêmeos e irmãos no Reino Unido estimou que fatores genéticos respondem por 53% do risco. Estresse e privação de sono estão entre outras causas.
No sono REM, fase dos sonhos mais vívidos, o tônus muscular é inibido para que não encenemos o que sonhamos. Na paralisia do sono, esse tônus demora a ser restabelecido.
No sono REM, fase dos sonhos mais vívidos, o tônus muscular é inibido para que não encenemos o que sonhamos. Na paralisia do sono, esse tônus demora a ser restabelecido.
Assim, a pessoa desperta, mas não consegue se mexer. É comum sentir um peso no peito ou nas costas, dependendo da posição em que dorme.
Assim, a pessoa desperta, mas não consegue se mexer. É comum sentir um peso no peito ou nas costas, dependendo da posição em que dorme.
Em 75% dos casos, há também alucinações, com a forte sensação de estar sendo observado por uma figura sombria no quarto. Muitas pessoas entram em pânico.
Em 75% dos casos, há também alucinações, com a forte sensação de estar sendo observado por uma figura sombria no quarto. Muitas pessoas entram em pânico.
Por séculos, diversas culturas explicaram o fenômeno pelo sobrenatural. No folclore escandinavo, o demônio Mare sentava-se no peito das pessoas à noite.
Por séculos, diversas culturas explicaram o fenômeno pelo sobrenatural. No folclore escandinavo, o demônio Mare sentava-se no peito das pessoas à noite.
A paralisia do sono não é tratada como doença. Remédios ficam para casos graves e recorrentes. Em quem não tem narcolepsia, a prioridade é atacar gatilhos como estresse e cansaço.
A paralisia do sono não é tratada como doença. Remédios ficam para casos graves e recorrentes. Em quem não tem narcolepsia, a prioridade é atacar gatilhos como estresse e cansaço.
Um estudo piloto de 2024, na Tchéquia, sugere que cerebelo e ponte podem ter formato diferente em quem tem paralisia frequente. Se confirmado, indica um mecanismo físico.
Um estudo piloto de 2024, na Tchéquia, sugere que cerebelo e ponte podem ter formato diferente em quem tem paralisia frequente. Se confirmado, indica um mecanismo físico.
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