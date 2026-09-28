O que explica a paralisia do sono?

Não há uma causa única. Um estudo com gêmeos e irmãos no Reino Unido estimou que fatores genéticos respondem por 53% do risco. Estresse e privação de sono estão entre outras causas. Não há uma causa única. Um estudo com gêmeos e irmãos no Reino Unido estimou que fatores genéticos respondem por 53% do risco. Estresse e privação de sono estão entre outras causas.