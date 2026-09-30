Até uma corrida lenta pode gerar benefícios para o cérebro, diz estudo
Estudos já mostraram que correr faz bem para a saúde física e mental, melhorando o humor e a cognição. Mas não estava claro quão rápida a corrida precisava ser.
Estudos já mostraram que correr faz bem para a saúde física e mental, melhorando o humor e a cognição. Mas não estava claro quão rápida a corrida precisava ser.
Um novo estudo, publicado no periódico
Imaging Neuroscience
, trouxe uma resposta: até uma breve sessão de corrida muito lenta melhora o humor e as funções executivas do cérebro.
Um novo estudo, publicado no periódico
Imaging Neuroscience
, trouxe uma resposta: até uma breve sessão de corrida muito lenta melhora o humor e as funções executivas do cérebro.
Pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, acompanharam 24 adultos saudáveis em 10 minutos de corrida lenta na esteira, de 3 a 6 km/h. Depois, compararam com 10 minutos de repouso.
Pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, acompanharam 24 adultos saudáveis em 10 minutos de corrida lenta na esteira, de 3 a 6 km/h. Depois, compararam com 10 minutos de repouso.
Após a corrida, os participantes disseram estar mais bem-humorados, alertas e com maior sensação de prazer. A análise dos dados confirmou melhorias significativas no humor.
Após a corrida, os participantes disseram estar mais bem-humorados, alertas e com maior sensação de prazer. A análise dos dados confirmou melhorias significativas no humor.
Eles também tiveram melhor desempenho nos testes de Stroop, que medem a atenção, o autocontrole e outros elementos da função executiva do cérebro.
Eles também tiveram melhor desempenho nos testes de Stroop, que medem a atenção, o autocontrole e outros elementos da função executiva do cérebro.
Um aparelho que mede alterações de hemoglobina no cérebro detectou maior ativação no córtex pré-frontal esquerdo, região importante para o humor e a cognição.
Um aparelho que mede alterações de hemoglobina no cérebro detectou maior ativação no córtex pré-frontal esquerdo, região importante para o humor e a cognição.
O estudo ainda exige novas análises sobre os mecanismos e os efeitos a longo prazo. Uma hipótese é que o movimento da cabeça na corrida estimule mecanicamente o cérebro.
O estudo ainda exige novas análises sobre os mecanismos e os efeitos a longo prazo. Uma hipótese é que o movimento da cabeça na corrida estimule mecanicamente o cérebro.
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