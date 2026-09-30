O estudo ainda exige novas análises sobre os mecanismos e os efeitos a longo prazo. Uma hipótese é que o movimento da cabeça na corrida estimule mecanicamente o cérebro. O estudo ainda exige novas análises sobre os mecanismos e os efeitos a longo prazo. Uma hipótese é que o movimento da cabeça na corrida estimule mecanicamente o cérebro.